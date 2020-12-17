«Уралкуз» увеличил отгрузку штамповок и поковок для ряда отраслей

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») за ноябрь 2020 года отгрузил на 180% больше титановых штамповок, чем за аналогичный период прошлого года. На 28% увеличилась реализация поковок из жаропрочных марок стали.

Поковки из жаропрочных марок стали используются как заготовки для производства деталей ракетно-космической техники, газовых турбин двигателей самолетов, кораблей, энергетических установок.

Титановые штамповки закупают предприятия авиационной и космической промышленности. Штамповки служат заготовкой для износоустойчивых, долговечных, и при этом очень легких деталей. Им не страшны резкие перепады температур, коррозия и вибрация.

— Более 40 лет «Уралкуз» поставляет продукцию для нужд машиностроительных предприятий страны.Впоследствии наши заготовки становятся деталями авиационных двигателей для самолетов гражданской авиации. Продукция предприятия используется также в сборке турбин для промышленных газовых установок, — комментирует директор управления по операционной деятельности ПАО «Уралкуз» Даниил Мергенев.

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