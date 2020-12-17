В Челябинской области составили чек-лист из 50 живописных и необычных мест для туризма

В подборку вошел Таганай, другие национальные парки, горнолыжные комплексы, фермы с животными и другие объекты. Фото: Андрей АБРАМОВ

Все самые красивые места Южного Урала — на одном сайте, с описаниями и впечатляющими фотографиями. Это новый проект агентства международного сотрудничества Челябинской области — “Юраль!”. Даже не пытайтесь расшифровать его название, «юраль» — это придуманное слово, которое означает «Путешествуй по Южному Уралу!».

Суть проекта проста. Организаторы выбрали 50 живописных локаций Челябинской области — нацпарки, горнолыжные комплексы, городские достопримечательности, фермы с животными, объекты культуры и уникальные мероприятия. Чек-лист со списком мест можно посмотреть и скачать на сайте проекта. Список не только облегчит выбор, куда поехать, а также может принести денежный приз.

Организаторы придумали конкурс для туристов, где главная задача — посетить как можно больше мест.

— Туристам нужно сделать фото на локации, выложить его в своих социальных сетях с хэштегами #юраль и #твойюжныйурал. Чем больше локаций, тем масштабнее подарки. За 50 собранных локаций — сертификат размером 50 тысяч рублей для организации тура выходного дня на Южном Урале, — рассказали в агентстве международного сотрудничества Челябинской области.

Участвовать в «Юрали» могут жители других регионов. По словам организаторов, каждый месяц они будут определять победителей в дополнительных номинациях: «Самое веселое фото», «Неожиданный ракурс», «Самое массовое фото», «Гость издалека» и других. Победителям вручат призы.

А за «накопленные» локации участников ждут подарки для отдыха и путешествий. Важно! Учитываются фотографии, сделанные с 1 июня 2020 года. Конкурс продлится до 1 сентября 2021 года. Правила участия можно почитать на сайте проекта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru