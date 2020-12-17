Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 17 декабря составляет 31 789 человек. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за сутки коронавирус подтвердился еще у 310 человек. Среди них двое школьников. Общее число заболевших с начала пандемии сейчас составляет 31 789 человек.

Накануне из больниц выписали 288 южноуральцев. На лечении остаются 10 484 пациента. Всего COVID-19 за время пандемии переболели 20 156 жителей области.

За прошедшие сутки умерло 15 человек. Ковид стал основной причиной смерти у девятерых заболевших: мужчин 57, 60, 62, 80, 82 лет и двух женщин 80 лет, а также 83, 88 лет. У других умерших были серьезные хронические заболевания:

— пациент, 82 года, атеросклероз коронарных артерий, гипертоническая болезнь;

— пациентка, 57 лет, сахарный диабет, атеросклероз аорты;

— пациент, 70 лет, сахарный диабет, гипертоническая болезнь;

— пациент, 63 года, сахарный диабет, постинфарктный кардиосклероз;

— пациентка, 93 года, ишемическая кардиомиопатия, гипертоническая болезнь с поражением сердца;

— пациент, 59 лет, рак.

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