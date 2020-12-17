Только стал президентом и уже невыполнимая задача: Иван Ургант высмеял обращение челябинцев к Байдену по экологии

Фото: кадр с видео

Челябинские экоактивисты, записавшие видеобращение к президенту США Джозефу Байдену, прославились на всю страну. Но, к их сожалению, не на Америку, — а только на Россию. Накануне над их инициативой постебался Иван Ургант в своем шоу на Первом канале.

— Наивные люди. Вот только человек стал президентом, а вы сразу перед ним невыполнимую задачу ставите. Ну как? Как сказал Байден: «А почему это мы должны этим заниматься? Это вообще не наша проблема». Но, как сказали на челябинском заводе гигантских вентиляторов: «Нет, это ваша проблема»! — пошутил Иван Ургант.

После того, как хохот в зале утих, ведущий добавил.

— Давайте будем реалистами, давайте будем все жить, ну немножко понимая, что происходит. Зачем обращаться гражданину к президенту другой страны? Ну это бессмысленно. Давайте обращаться к тому, кто в России занимается решением подобных проблем, — к богу.

Напомним, на днях экоактивисты из Челябинска записали видеообращение к президенту США с просьбой помочь решить проблему загрязнения воздуха промышленными выбросами. Оно распространилось по соцсетям и СМИ.

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