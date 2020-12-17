Вечно молодой, вечно пьяный: жителя Челябинской области второй раз посадили за нетрезвую езду

Садясь за руль пьяным, водитель подвергал опасности себя и других. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Карталах болью для госавтоинспекторов стал 57-летний житель. Он уже четыре раза попадался пьяным за рулем. И все ему неймется. На днях Карталинский городской суд вынес карталинцу очередной приговор за езду в пьяном виде. Остановили нетрезвого водителя в мае этого года.

— Ранее он трижды был осужден по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», 8 месяцев провел в колонии-поселении, освобожден в июле 2018 года по отбытии срока наказания, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Суд назначил осужденному 10 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Под стражу его взяли в зале суда.

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