Онкобольной сироте из Челябинской области выставили счет 1,6 млн за поиск донора

Веронике нужен 100-процентный «генетический близнец», которого в России нет. Фото: благотворительный фонд «Искорка».

11-летняя Вероника Уфимцева живет в Миассе с бабушкой, дедушкой и сестрой. Родители девочки умерли, и Вероника называет мамой бабушку. Девочка очень любит рисовать, лепить, вязать, заниматься физкультурой, а также — делать макияж. В прошлом году Вероника победила острый миелобластный лейкоз (злокачественное заболевание кроветворной системы). Но этим летом вернулась в больницу с рецидивом.

Девочка прошла курс противорецидивной химиотерапии и снова вышла в ремиссию. Сейчас она лечится в клинике Санкт-Петербурга. Консилиум врачей решил, что Веронике требуется трансплантация костного мозга. Но совместимого донора в семье нет. В российском регистре есть один донор для Вероники, но он совпадает только на 50%. А девочке нужен 100-процентный «генетический близнец».

— Сама процедура трансплантации оплачивается государством, а поиск донора не оплачивается. Поэтому семья обращается за помощью. Сейчас идет срочный сбор для Вероники Уфимцевой на поиск донора в Международном регистре имени Стефана Морша. Он стоит примерно 18 000 евро (около 1,6 млн руб.) — именно на такую сумму регистр выставил счет изначально. Точная стоимость поиска становится ясна за несколько недель перед трансплантацией, когда все обследование донора и заборы клеток проведены, — рассказали в благотворительном фонде «Искорка».

При этом 6000 евро (около 400 тыс. руб.) нужно внести уже сейчас, чтобы активировать поиск.

Если вы хотите помочь Веронике, вы можете сделать пожертвование на сайте благотворительного фонда «Искорка». Любая сумма приблизит начало поиска донора, а значит, и саму операцию.

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