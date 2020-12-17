Губернатор рассказал, когда начнутся школьные каникулы в Челябинской области

Зимние каникулы продлятся две недели с 28 декабря по 10 января. Фото: Олег УКЛАДОВ

Школьные каникулы в Челябинской области начнутся с 28 декабря и продлятся две недели. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

— Единственное, что мы сейчас сделаем, — это с 28 декабря, чуть пораньше, начнем новогодние каникулы. Для школьников это будет позитивно. В целом, все оценки в завершение года пройдут 25 числа. Родители тоже позитивно эту информацию оценивают. Так что здесь говорить о каких-то локдаунах точно нельзя, — сказал губернатор.

В министерстве образования Челябинской области сообщили, что ученики уйдут на каникулы согласно календарному плану.

Напомним, школьники учатся в привычном режим режиме, на дистанционное обучение в этом учебном году их не переводили.

С сентября минздрав включает в статистику по коронавирусу заболевших школьников. Сегодня, 17 декабря, в число заболевших попало двое ребят.

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