Губернатор рассказал, когда начнутся школьные каникулы в Челябинской области

Зимние каникулы продлятся две недели с 28 декабря по 10 января.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Школьные каникулы в Челябинской области начнутся с 28 декабря и продлятся две недели. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.
— Единственное, что мы сейчас сделаем, — это с 28 декабря, чуть пораньше, начнем новогодние каникулы. Для школьников это будет позитивно. В целом, все оценки в завершение года пройдут 25 числа. Родители тоже позитивно эту информацию оценивают. Так что здесь говорить о каких-то локдаунах точно нельзя, — сказал губернатор.
В министерстве образования Челябинской области сообщили, что ученики уйдут на каникулы согласно календарному плану.
Напомним, школьники учатся в привычном режим режиме, на дистанционное обучение в этом учебном году их не переводили.
С сентября минздрав включает в статистику по коронавирусу заболевших школьников. Сегодня, 17 декабря, в число заболевших попало двое ребят.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru