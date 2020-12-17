Суд избрал меру пресечения для сотрудницы челябинского минздрава, которая попалась на взятке

Арина Устюгова будет уволена из минздрава Фото Александра Фирсова с сайта foms74.ru, google.com/maps

Сегодня в Центральном районном суде избрали меру пресечения для сотрудницы минздрава Арины Устюговой. На днях женщину задержали при получении взятки в размере 500 тыс. рублей.

— Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, — сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Напомним, 15 декабря, в Челябинске задержали начальника управления лекарственного обеспечения регионального минздрава Арину Устюгову. КП-Челябинск удалось узнать, что она получила взятку от представителя компании Johnson & Johnson, которая занимается производством лекарственных препаратов, средств гигиены и медоборудования. Арина Устюгова обещала выдать данные о больных со спинальной мышечной атрофией (СМА), чтобы фирма сформировала заявку без остатков препарата, поскольку он очень дорогой. В компании инцидент не комментируют.

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