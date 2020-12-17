Болел коронавирусом: умер руководитель Россельхознадзора по Челябинской области

За свой труд Сергей Слободянский был отмечен благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ. Фото: Управление Россельхознадзора по Челябинской области

Сегодня, 17 декабря, скончался Сергей Слободянский, руководитель Управления Россельхознадзора по Челябинской области. Он болел коронавирусом.

— Ушел из жизни чуткий руководитель, профессионал высочайшего уровня, замечательный человек. Коллектив Россельхознадзора выражает глубокие соболезнования родным и близким. Глубоко скорбим! — написали сотрудники на сайте управления.

Сергей Романович был назначен на должность руководителя два года назад. За многолетний труд в агропромышленном комплексе он награжден благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ и благодарностью губернатора Челябинской области.

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