В детском доме Челябинской области елку украсят игрушками, которые смастерили заключенные

Заключенные ИК-4 сделали елочные игрушки для воспитанников детского дома. Фото: пресс-служба ГУФСИН Челябинской области

Заключенные исправительной колонии №4 в Челябинской области своими руками сделали новогодний подарок для детей из подшефного детского дома. Елку на детской площадке учреждения украсят разноцветными шарами, варежками и бантами, которые подарили мастерицы кружка рукоделия ИК-4. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

— Организация досуга — важное направление воспитательной работы с осужденными, а творческая деятельность неотъемлемая его составляющая, — отметил начальник отдела социальной и воспитательной работы с осужденными ГУФСИН области Сергей Третьяков.

Администрация ИК-4 поощряет тягу заключенных женщин к творчеству. В ГУФСИН подчеркнули, что хобби помогает осужденным встать на путь исправления.

Фото: пресс-служба ГУФСИН Челябинской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН Челябинской области

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