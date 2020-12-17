Уроженец Челябинской области стал первым россиянином, принявшим участие в съемках видеокурсов иностранной студии дзюдо

Мастер спорта России по дзюдо Кирилл Денисов. Фото: instagram.com/denisov.kirill.judo/

Уроженец Челябинской области, заслуженный мастер спорта России по дзюдо 32-летний Кирилл Денисов принял участие в съемках обучающего фильма в Англии. Видеокурс расскажет зрителям о технике и тактике соревновательного дзюдо. Проект был подготовлен совместно со студией дзюдо Fighting Films. Кирилл Денисов стал первым россиянином, сотрудничавшим с компанией за 30 лет ее работы. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального центра олимпийской подготовки по дзюдо Валерий Китченко.

Видеоуроки будут доступны в ближайшее время на образовательной платформе для дзюдоистов. Пока что спортсмены могут насладиться тизером, в котором Кирилл Денисов приглашает на свой мастер-класс.

— Два дня съемок и 20 часов под софитами, литры пота и смеха от моего английского! Сейчас, смотря на это и понимая, что я отдал дзюдо 25 лет своей жизни, я ни капли не жалею. И впереди новые победы. Надеюсь, что это видео пригодится подрастающему поколению для покорения новых вершин, — написал Кирилл Денисов на своей странице в Instagram.

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