Челябинск стал пятым среди российских городов по росту цифровизации

Челябинск попал в первую пятерку городов России по росту цифровизации Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минстрой опубликовал индекс роста цифровизации российских городов (IQ города). В 2019 году Челябинск стал пятым в рейтинге с показателем в 13%, сообщили в пресс-службе мэрии.

К 2024 году власти города планируют повысить этот показатель на 30% относительно уровня 2018 года. Заместитель главы Челябинска по экономике и инвестициям Олег Извеков заявил, что в 2020 году проделана большая работа по внедрению цифровых технологий в городке хозяйство.

— Это цифровой двойник города, который в настоящее время агрегирует информацию о функционировании нестационарных торговых объектах и качестве уборки городских улиц, городской мониторинговый центр, автоматизированные индивидуальные тепловые пункты, умное освещение в школах, — рассказал вице-мэр.

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IQ города показывает, как эффективно администрация внедрят технологии «умного» города и какие результаты приносят обновления.

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