В массовом ДТП на оживленной улице в Челябинске пострадал ребенок

Фото: ГИБДД по Челябинску

Накануне вечером по улице Комарова, 112 (в районе остановки «Ровесник») произошло массовое ДТП. Пострадал 5-летний ребенок.

Как рассказали в ГИБДД, 40-летняя женщина за рулем KIA Sportage при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступила дорогу и столкнулась Mazda. В результате автомобиль Mazda врезался в «одиннадцатую».

— От удара автомобиль KIA совершил наезд на дорожное ограждение повредив его. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Mazda — пятилетний мальчик, — уточнили в Госавтоинспекции.

Судя по фото, у автомобилей разбиты бамперы. В соцсетях вновь развернулись споры вокруг серых заборов. Одни ругают их за бесполезность, другие утверждают, что если бы не ограждения, последствия были бы куда хуже.

Еще один предмет околоурбанистических баталий — тросовые ограждения, разделяющих встречные потоки на дорогах. Мы поговорили о новинке с начальником городского управления ГИБДД Алексей Горшков в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).

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