В Челябинской области возбудили дело из-за строительства коттеджа на территории мусульманской общины

Рядом с мечетью строится коттедж Фото: кадр из видео Владимира Блинова / ok.ru

Прокуратура Верхнего Уфалея провела проверку по публикации СМИ о депутате, который забрал землю мусульман, чтобы построить коттедж, и возбудила уголовное дело. Как оказалось, местная мусульманская религиозная организация получила право на использование участка земли, однако в управлении имущественных отношений изменили вид пользования с «под территорию мечети» на «для индивидуального жилищного строительства». В результате этот участок выставили на аукцион и сдали в аренду.

— По результатам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокуратура также направила материалы проверки в Следственный комитет. Помимо этого, незаконное разрешение жилищного строительства отменено, а подписавший бумаги чиновник привлечен к дисциплинарной ответственности. Главе Верхнего Уфалея объявили предостережение.

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