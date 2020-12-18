Friedrich Wilhelm Raiffeisen получил награду SPEAR’S за эталонную работу с состоятельными клиентами в России и за рубежом

Команда Friedrich Wilhelm Raiffeisen стала обладателем награды за эталонную работу с состоятельными клиентами в России и за рубежом по версии SPEAR’S.

— Мы признательны журналу SPEAR’S и уважаемому жюри за столь высокую оценку нашей деятельности. Такой успех был бы невозможен без многолетнего доверия наших клиентов. Мы будем продолжать работать, чтобы становиться лучше и удобнее для вас каждый день, — прокомментировала Светлана Григорян, управляющий директор Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Премия Private Banking & Wealth Management присуждается лучшим представителям индустрии частного банковского обслуживания. Лауреаты определяются в ходе голосования, которое состоит из нескольких этапов. По итогам блиц-опроса профессионалов индустрии private banking формируется шорт-лист кандидатов в каждой номинации, из числа которых затем экспертное жюри определяет лауреата премии. Наблюдение за ходом голосования ведет независимый консультант премии — аудиторская компания PwC.

Friedrich Wilhelm Raiffeisen ежегодно получает награды за высокий уровень клиентского обслуживания, на протяжении шести лет являясь лучшим иностранным банком в сфере private banking по версии SPEAR’S, лучшим российским банком для клиентов с крупным капиталом (Euromoney, 2018), лучшим банком в сегменте Private Banking & Wealth Management (Frank RG, 2016), а также лауреатом премии «Самая эффективная бизнес-модель» (Frank RG, 2018).

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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