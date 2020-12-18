Погода в Челябинске на выходные: температура приблизится к -30 градусам

Осадки в Челябинске не предвидятся Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Грядущие выходные для челябинцев окажутся по-настоящему морозными. Как сообщает областной гидрометцентр, в ночь на субботу, 19 декабря, столбик термометра покажет -18 градусов, а днем поднимется до -15. А вот ночь на воскресенье обещает быть самой морозной — температура воздуха составит -28 градусов, и лишь ближе к середине дня мороз спадет до -17. Осадки не предвидятся ни в один из дней.

Такая же ситуация ожидается по региону в целом. Единственное, в горах и низинах ночью температура опустится до -31.

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