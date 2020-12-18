За сутки проведено 4775 тестов на ковид Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Общее количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 18 декабря 2020 года составило 32 101 (+ 312 новых). За минувшие сутки зафиксирован новый антирекорд по числу умерших — 17 случаев.

Непосредственно от COVID-19 умерли 10 человек: женщины 61, 67, 74, 81, 83, 84 лет и мужчины 72, 78 лет и двое по 82 года.

от других причин (ковид сопутствующий):

— хронический пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность — пациент, 41 год;

— ВИЧ с проявлением множественных инфекций — пациент, 46 лет;

— гипертоническая болезнь, постинфарктный кардиосклероз — пациент, 52 года;

— атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь — пациентка, 63 года.

— гипертоническая болезнь, хронический пиелонефрит — пациент, 67 лет;

— обширный инфаркт, стенозирующий атеросклероз — пациент, 72 года;

— гипертоническая болезнь, сахарный диабет — пациент, 80 лет;

На лечении находятся 10 617 человек. За прошедшие сутки выписаны 162 человека, всего 20 318 выздоровевших. 42 человека переведены в медучреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

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