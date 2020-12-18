В челябинской детской поликлинике Дарт Вейдер сразился с русским богатырем

Инсталляцию планируют завершить к Новому году Фото: instagram.com/wla_dis

В челябинской детской поликлинике № 8, которая славится своей креативностью, начали работу над новой инсталляцией. Год назад в больнице появился «заболевший ветрянкой Запорожец», а теперь на одной из стен красуется Дарт Вейдер, сражающийся с богатырем.

Челябинцы начали делиться фотографиями рисунка в социальных сетях, но главный врач рассказал КП-Челябинск, что работа еще не завершена до конца.

— Инсталляция еще не закончена, мы хотели бы все рассказать, когда работа будет полностью готова, — рассказал главный врач Антон Рыжий.

Пока остается только догадываться, какой посыл заложили авторы работы и ждать официального комментарий от руководства поликлиники. Завершить инсталляцию обещают к Новому году.

В прошлом году, кстати, здешние педиатры начали ездить к маленьким пациентам на электросамокатах. Так получается и быстро, и экологично.

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