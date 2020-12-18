Прокуратура направила в суд дело магнитогорцев, пытавшихся продать золотые слитки

Торговцев задержали в конце сентября: Фото: УФСБ России по Челябинской области

Прокуратура направила в суд уголовное дело двоих магнитогорцев, которые пытались незаконно продать золотые слитки. Они покупали самородное золото, после чего переплавляли его у себя на даче в конусовидные формы. Таким путем они сделали 11 слитков общей массой 3 кг, стоимость которых оценивается свыше 14 млн рублей. В сентябре этого года мужчины попытались продать 1,4 кг из имеющихся запасов за 4 млн рублей, но были пойманы силовиками.

— Всего в ходе обыска садового дома и осмотра автомобиля обвиняемых из незаконного оборота изъято золото общей массой свыше 4,2 кг, а также обнаружены пригодный к стрельбе пистолет и патроны к нему, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Теперь мужчины обвиняются не только в незаконном обороте драгоценных металлов, но и в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru