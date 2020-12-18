Металлопрокат ЧМК использовали при строительстве Южной рокады

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвелоколо 300 тонн металлопроката для строительства Южной Рокады в Москве.

Южная рокада — новая магистраль Москвы. Цель строительства — диагональная связь между западной, южной и юго-восточной частями столицы, снизить транспортную загруженность крупных магистралей и центральной части города. Арматуру и лист производства ЧМК поставила металлоторговая компания Группы «Мечел» — «Мечел-Сервис».

Трасса длиной 40 километров (с учетом развязок и дублеров — 65 км) пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне. Южная рокада соединит между собой крупные автомобильные магистрали города. Новая трасса станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца (ТТК) и уменьшит перепробег транспорта, а также обеспечит выход на автодороги федерального значения М-9 «Балтия» и М-5 «Урал».

Строительство Южной рокады планируется завершить к 2023 году.

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