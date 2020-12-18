по пять тысяч рублей получат больше 310 тысяч детей в Челябинской области
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Челябинской области путинскую выплату пять тысяч рублей к Новому получат семьи, в которых проживают более 310 тысяч детей до 8 лет. Об этом сегодня сообщил региональный Пенсионный фонд.
— Особенностью новой выплаты станет то, что она будет выплачена по принципу «социального казначейства»: за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей, — комментируют в ОПРФ по Челябинской области.
Получается, что тем, кто этом году получал ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно.
Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года. В этом случае родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше трех месяцев — соответствующие заявления принимаются до 1 апреля. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет.
Подать заявление на выплату можно в личном кабинете на портале Госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда.
Как реагируют челябинские родители на дополнительный подарок — читайте в нашем материале.
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