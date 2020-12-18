Челябинск и Магнитогорск свяжет еще одна «Ласточка»

Алексей Текслер отправился в Магнитогорск бизнес-классом. Фото: ПУЛ74

Из Магнитогорска в Челябинск запустят еще один рейс скоростного поезда «Ласточка». Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время поездки в город металлургов.

— Планируем запустить еще одну «Ласточку», которая будет ходить из Магнитогорска в Челябинск по вечерам. Такую потребность мы видим, — написал глава региона в своем Instagram. — Они новую «Ласточку» оценивают позитивно, она востребована. Мне тоже понравилось — это комфортно и быстро.

Расписания нового рейса пока нет.

Первую «Ласточку» запустили 5 ноября. Из Магнитогорска поезд выезжает утром, из Челябинска — вечером. Билет в бизнес-классе стоит 1990 рублей, в классе «стандарт» — 750 рублей.

Сегодня глава региона работает в Магнитогорске, туда он выехал вчера вечером, после пресс-конференции Владимира Путина, в ходе которой были затронуты проблемы экологии в городе. Напомним, глава государства, ответив на вопрос журналиста Ольги Балабановой из Магнитогорска о мусорной реформе, поинтересовался как обстоят дела с выбросами в Магнитогорске. Оказалось, что журналист работает в газете ММК, она попыталась объяснить, что все не так плохо. Такой ответ понравился не всем горожанам.

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