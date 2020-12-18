Прокурор запросил пять лет тюрьмы для двух школьников, насмерть забивших челябинца

Мужчину нашли во дворе дома по улице Российской Фото: wikimapia.org

Сегодня в Калининском районном суде Челябинска прошло очередное заседание по делу двух школьников, убивших 34-летнего мужчину. В зале прозвучало последнее слово подсудимых, а также прошли прения сторон.

— Сегодня продлили меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, — рассказали в прокуратуре Калининского района. — В последнем слове они и их законный представитель попросили прощения у потерпевшей. Сказали, что в содеянном раскаиваются, попросили строго не наказывать.

Сторона обвинения запросила по пять лет лишения свободы каждому. Приговор решили огласить в понедельник, 21 декабря, в 09:30.

Напомним, инцидент произошел в октябре прошлого года на улице Российской. Между 15-летними школьниками и 34-летним челябинцем завязалась перепалка, которая переросла в драку. Мужчина пытался спасти бегством, но юноши догнали его во дворе дома и ударили по голове не меньше семи раз. Он скончался на месте. Школьники и погибший были не знакомы друг с другом, встретились на улице абсолютно случайно.

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