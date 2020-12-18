В Минздраве рассказали, в каких ковидных больницах самая высокая смертность

Ежедневно в Челябинской области умирает более 10 зараженных ковидом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С начала пандемии в Челябинской области умерли 1124 зараженных коронавирусом. Сегодня, 18 декабря, побит очередной антирекорд — 17 новых случаев.

Во время пятничного брифинга журналисты спросили у первого заместителя министра здравоохранения области Виктории Сахаровой, на каких госпитальных базах самая высокая смертность.

— Больничная летальность на каждой госпитальной базы разная. Больше там где больше коечный фонд с реанимационными отделениями, туда где мы маршрутизируем тяжелых пациентов. В основном они имеют высокую летальность именно из-за тяжести состояния пациентов, — подчеркнула Виктория Сахарова.

Она отметила, что во время проверок обнаруживаются единичные находим дефекты, но они касаются ведения медицинской документации.

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