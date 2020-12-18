«Как будто жизнь у детей закончилась»: в минобре прокомментировали предложение разрешить фотографов на утренниках

Дети останутся без фото с утренников. Но будут еще школьные елки и яркая взрослая жизнь Фото: Евгения ГУСЕВА

Родителей продолжают волновать вопросы о проведении новогодних утренников. Если мам и пап не пустят, так может фотографов можно? Послабления предлагают сделать для выпускных групп, для которых это последний утренник.

— Вопрос так печально звучит, как будто жизнь у детей закончилась в этом возрасте, — отметила на брифинге первый замминистра образования и науки региона Елена Коузова.

Она подчеркнула: посторонних пускать в детсад нельзя. Даже родителей.

— Многие детские сады пошли навстречу родителям и разрешили смотреть на утренники через стекло. В каждом отдельном случае можно договориться и найти выход, — отметила замминистра.

При этом она отметила, что родители не должны давить на заведующих и воспитателей.

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