Когда в Челябинскую область придет третья волна коронавируса

Свободный коечный фонд в Челябинской области увеличился до 23%
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Третья волна сезонных заболеваний в Челябинской области может прийти на конец января-начало февраля. В это же время возможет подъем заболеваемости коронавирусом.
— У всех инфекционных заболеваний есть сезонные подъемы, посмотрите в статистике, как ведут себя грипп и ОРВИ, поэтому сказать, что будет еще один подъем, или волне, как стало принято говорить, — рассказала первый заместитель министра здравоохранения области Виктория Сахарова.
Как отметила первый вице-губернатор Ирина Гехт, волны — это на море:
— Не помню кто из эпидемиологов сказал: волны бывают только на море. Все остальное — течение и процессы.
— Не дай бог девятый вал будет, — добавила Виктория Сахарова.
На сегодняшний день свободный коечный фонд увеличился до 23%, работает более 7 тысяч коек. Количество вызовов по неотложной помощи снизилось с четырех тыс. до 2,5 тыс. Пациентов продолжают обеспечивать бесплатными лекарствами, сейчас заключаются контракты на январь-февраль. От COVID-19 уже привились 1125 человек.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru