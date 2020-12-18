Когда в Челябинскую область придет третья волна коронавируса

Свободный коечный фонд в Челябинской области увеличился до 23% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Третья волна сезонных заболеваний в Челябинской области может прийти на конец января-начало февраля. В это же время возможет подъем заболеваемости коронавирусом.

— У всех инфекционных заболеваний есть сезонные подъемы, посмотрите в статистике, как ведут себя грипп и ОРВИ, поэтому сказать, что будет еще один подъем, или волне, как стало принято говорить, — рассказала первый заместитель министра здравоохранения области Виктория Сахарова.

Как отметила первый вице-губернатор Ирина Гехт, волны — это на море:

— Не помню кто из эпидемиологов сказал: волны бывают только на море. Все остальное — течение и процессы.

— Не дай бог девятый вал будет, — добавила Виктория Сахарова.

На сегодняшний день свободный коечный фонд увеличился до 23%, работает более 7 тысяч коек. Количество вызовов по неотложной помощи снизилось с четырех тыс. до 2,5 тыс. Пациентов продолжают обеспечивать бесплатными лекарствами, сейчас заключаются контракты на январь-февраль. От COVID-19 уже привились 1125 человек.

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