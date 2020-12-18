Проект челябинских политтехнологов стал лауреатом престижной премии

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов (слева) поздравляет Евгения Маклакова

Онлайн-сервис MANDATRF.RU для кандидатов, участвующих в выборах, получил высокую оценку экспертов. Челябинский проект занял II место в номинации «Лучший сайт по политическому консультированию и избирательным технологиям».

Автор проекта — политтехнолог, заместитель директора по JR «Комсомольская правда-Челябинск» Евгений Маклаков.

— Ежегодно тысячи людей в стране становятся кандидатами, пытаются избраться в различные органы власти. Этот сервис — цифровой помощник для тех, кто пробует свои силы в различных выборах — от муниципальных до выборов в Госдуму. Его можно сравнить с автопилотом в самолете, — объясняет Евгений Маклаков.

Сервис создавался на основе современных избирательных технологий, показавших наибольшую эффективность в выборных кампаниях разного уровня. Технологии были адаптированы с учетом последних изменений в законодательстве и требований Роспотребнадзора из-за пандемии коронавируса.

Для кандидатов сформирована огромная база реальных методических материалов: образцы договоров, инструкции, чек-листы, планы, маршрутные листы, речевые модули, образцы агитационных материалов.

Челябинский проект для кандидатов занял второе место

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