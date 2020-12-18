Сообщать результаты анализов на коронавирус в Челябинске будут роботы

Результаты ПЦР-тестов будет сообщать автоинформатор
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области настроят автоинформирование по результатам ПЦР-тестирования на коронавирус. Об этом рассказал на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт.
— Автоинформатор будет дозваниваться и говорить результаты теста. Так разгрузим поликлиники, — отметила она.
Продемонстрировать ноу-хау обещают уже на следующей неделе.
Отметим, что речь идет о тестировании в поликлиниках. Частные лаборатории присылают результаты на электронную почту.
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