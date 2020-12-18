Старую магнитогорскую свалку ждет рекультивация по образцу челябинской. Фото: gubernator74.ru

Полигон для твердых бытовых отходов с мусоросортировочным комплексом под Магнитогорском, к строительству которого в Челябинской области приступили спустя пять лет ожиданий, готов на 60%. Как сообщил в пятницу, 18 декабря, глава региона Алексей Текслер, объект введут в эксплуатацию уже в следующем году.

— Нет сомнения, что с середины 2021 года будет функционировать экологически чистый и современный полигон для захоронения твердых бытовых отходов вместе с сортировкой мусора, — сказал Алексей Текслер.

Проект мусорного полигона был разработан еще в 2015 году, но приступили к его реализации только в этом. Введение объекта в эксплуатацию позволит закрыть старую свалку в Магнитогорске, которая находится в непосредственной близости от города.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, уже выполнено 60% работ. Там завершена стройка так называемой карты полигона, ведется монтаж ангара под сортировочную линию, административно-бытового корпуса и гаража, завезено оборудование для сортировочной линии.

— Параллельно в Челябинской области будут реализовывать проект раздельного сбора мусора для его последующей переработки, — добавил Алексей Текслер.

Соответствующий региональный закон уже принят, и часть территорий уже начали эксперимент.

В Магнитогорске также реализуется соглашение с ММК до 2024 года о сокращении выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Алексей Текслер ожидает, что их объем в этом году снизится на 10%.

— Считаю, что договоренности, которые комбинат взял на себя, исполняются, — отметил глава региона. — Более того, ММК активно принимал участие в разработке нашего экологического стандарта, работает над применением этих норм и правил. Ситуация уже меняется и будет меняться дальше. Важно, чтобы комбинат становился экологичнее, и мы движемся в эту сторону.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru