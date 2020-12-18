Теперь медицинские организации «запреток» обеспечат вакциной за счет региональной квоты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи закрытых городов Челябинской области — Озерска, Снежинска и Трехгорного — пожаловались на нехватку вакцин от коронавируса. В региональном Минздраве объяснили это тем, что медико-санитарные части ЗАТО находятся в ведении ФМБА России. Но губернатор Алексей Текслер потребовал обеспечить медиков «запреток» за счет региональной квоты.

— Мы не делим медиков по подведомственному признаку, — заявил Алексей Текслер. — Это наши жители и они сейчас на передовой, в группе риска.

Глава региона поручил в ближайшее время подготовить списки врачей, выработать механизм и приступить к вакцинации их из региональной квоты.

— Начиная с понедельника следующей недели, — подчеркнул Текслер.

Каким образом будет организована вакцинация медиков пока непонятно. Региональный Минздрав, как уточнили в пресс-службе правительства Челябинской области, сообщит об этом дополнительно.

В Челябинской области первую тысячу доз «Спутник V» ставили по желанию не только медработникам. Главному эпидемиологу Минздрава Челябинской области Александру Выгоняйлову прививки не хватило, зато далеким от ковидных отделений людям, по его словам, укол поставили.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru