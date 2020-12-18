Сергей Гомоляко с 18 декабря стал спортивным директором ХК «Металлург». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сергей Гомоляко займет должность спортивного директора хоккейного клуба «Металлург». Соглашение с магнитогорским хоккейным клубом уже подписано, но его сроки в пресс-службе «стальных лис» пока не называют.

— С 18 декабря Сергей Гомоляко — спортивный директор ХК «Металлург», — сообщили в пресс-службе хоккейного клуба. — До этого он возглавлял с лета 2019 года аналогичную должность в ХК «Сочи».

В позапрошлом сезоне он трудился заместителем главы скаутской службы сборных команд России и менеджером по селекции и развитию молодых игроков СКА (Санкт-Петербург). В 2015-2016 годах Сергей Гомоляко был вице-президентом по хоккейной деятельности челябинского «Трактора», контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

За спиной воспитанника челябинского и уфимского хоккея серьезное спортивное прошлое и тренерское прошлое.

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