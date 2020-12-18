В челябинском минздраве провели выемку документов по делу чиновницы, «слившей» списки детей за взятку

После служебной проверки Арина Устюгова будет уволена. Фото Александра Фирсова с сайта foms74.ru, google.com/maps

Минздрав Челябинской области прошла выемка документов по делу начальника управления лекарственного обеспечения Арины Устюговой. Об этом сообщила на брифинге первый замминистра здравоохранения Виктория Сахарова.

Сейчас она отстранена от работы. Накануне центральный райсуд отправил Арину Устюгову под домашний арест. Также проводится служебное расследование, по итогам которого, с большой вероятностью она будет уволена.

— Что касается списков — в моей логике это не укладывается. Все эти дети известны. Препараты приобретались по решению суда или через областную больницу, — отметила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Напомним, 15 декабря, в Челябинске задержали начальника управления лекарственного обеспечения регионального минздрава Арину Устюгову. КП-Челябинск удалось узнать, что она получила взятку от представителя компании Johnson & Johnson, которая занимается производством лекарственных препаратов, средств гигиены и медоборудования. Арина Устюгова обещала выдать данные о больных со спинальной мышечной атрофией (СМА), чтобы фирма сформировала заявку без остатков препарата, поскольку он очень дорогой. В компании инцидент не комментируют.

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