Матерился и мешал окружающим: в аэропорту Челябинска за хулиганство задержали москвича

С борта самолета хулигана доставили в дежурную часть. Фото: Управление на транспорте МВД России по УрФО / Vk.com

Неприятным для пассажиров и бортпроводников оказался ночной рейс из Москвы до Челябинска. 47-летний мужчина из столицы всю дорогу вел себя вызывающе: он крепко выражался и мешал тем самым окружающим. За мелкое хулиганство по прилету его привлекли к административной ответственности.

Сообщение о том, что приземлившемуся самолету рейса «Москва - Челябинск» требуется наряд полиции, поступило в линейный отдел полиции в аэропорту Челябинска в 4:45 в пятницу, 18 декабря.

Полицейские установили 47-летнего жителя Москвы, — рассказала пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина. — Во время полета он неоднократно выражался грубой нецензурной бранью в адрес бортпроводников, мешая их работе и другим пассажирам.

В дежурной части транспортной полиции нарушителя привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).

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