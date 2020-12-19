За сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 314 человек

Пандемия коронавируса в Челябинской области не сбавляет обороты Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав озвучил новую статистику по коронавирусу в Челябинской области. На утро, 19 декабря, в регионе подтверждены 32 415 случаев заболевания COVID-19. Это + 314 новых подтверждений. Трое из заболевших — школьники.

За сутки скончались 10 человек. Суточная статистика смертности выглядит так:

От COVID-19:

— пациент, 65 лет;

— пациентка, 59 лет;

— пациентка, 71 год;

— пациентка, 72 года;

— пациентка, 69 лет;

— пациентка, 81 год.

От других причин:

— инфаркт мозга, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациентка, 95 лет;

— сахарный диабет, мелкоочаговый кардиосклероз (ковид сопутствующий) — пациентка, 81 год;

— сахарный диабет с множественными осложнениями, атеросклероз аорты (ковид сопутствующий) — пациент, 73 года;

— постинфарктный крупноочаговый кардиосклероз, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациент, 82 года.

При этом ни один класс в Челябинской области на карантин не закрыт. За прошедшие сутки выздоровели 172 человека. Исследование на коронавирус сделали 6034 пациентам.

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