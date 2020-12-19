В Челябинской области женщина-водитель устроила ДТП и погибла

Смертельная авария произошла рано утром. Фото: ГИБДД Челябинской области

Сегодня, 19 декабря, в Челябинской области женщина не справилась с управлением и устроила смертельную аварию. ДТП произошло в Верхнеуральском районе 9.30 утра на автодороге Южноуральск — Магнитогорск.

Как сообщили в ГИБДД региона, 31-летняя женщина была за рулем Kia Picanto. По предварительным данным, на закруглении дороги вправо она не справилась с управлением. Машину вынесло на встречку, где произошло столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, под управлением 25-летнего молодого человека.

Женщина кончалась на месте. Пассажир второго автомобиля получил травмы. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Фото: ГИБДД Челябинской области

Фото: ГИБДД Челябинской области

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