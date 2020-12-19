Два жителя Челябинской области перевели лжебанкирам почти миллион рублей

Мошенники представлялись сотрудниками банка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди, но в Снежинске Челябинской области на удочку телефонных обманщиков попался молодой человек и 43-летний мужчина. Один перевел им 700 тысяч рублей, другой — 92 тысячи.

Как сообщили в ГУМВД региона, 32-летний житель закрытого города поверил лжебанкиру. Ему позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что на его счете зафиксирована подозрительная активность. Звонивший убедил молодого человека, что необходимо перевести деньги на другой счет. Парень перевел 443 тысячи рублей. На следующий день ему вновь позвонил лжесотрудник банка и заявил: «Мошенники оформили на ваше имя кредит. Теперь его нужно переоформить на себя, обналичить и также перевести на специальный счет». Молодой человек закинул им еще 270 тысяч, после чего «банкиры» перестали выходить на связь.

Еще один житель Снежинска тоже поверил мнимым сотрудникам банка деньги. Он обналичил с кредитной карты 92 тысячи рублей и перевел их на продиктованные номера мобильных телефонов, сделав семь операций по переводу денег.

Сейчас лжебанкиров ищут сотрудники полиции.

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