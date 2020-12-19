В Челябинске машина врезалась в забор частного дома

Автомобиль съехал в кювет и врезался в забор. Фото: Подслушано на ЧТЗ/vk.com

Сегодня, 19 декабря, в Челябинске автомобиль прилетел в ворота частного дома. Авария произошла на улице 32 годовщины Октября.

Как сообщили в МЧС по Челябинской области, машина съехала в кювет. Для ликвидации последствий было задействовано 4 человека и 1 единица техники. Потребовалось помощь скорой, так как автомобиль стал неуправляемым после того, как водителю стало плохо. Спасти пожилого мужчину не удалось.

По данному факту проводится проверка и уточняются причины.

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