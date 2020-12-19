Студентка из Челябинска стала лучшей в Уральском округе

20-летняя Марина Аксенова учится в ЮУрГУ. Фото: Мисс и Мистер Студенчество России

Сегодня, 19 декабря, стали известны итоги конкурса Мисс и Мистер Студенчество России. Марина Аксенова из Челябинска стала лучшей среди участниц Уральского федерального округа.

Конкурс впервые проходил в формате онлайн. В нем состязались 74 лучших студента из 42 регионов страны. В первом этапе участники представляли себя и проходили испытания. Финал проводился очно на базе Саратовской государственной юридической академии.

Участники примеряли дизайнерские наряды. Фото: Мисс и Мистер Студенчество России

Челябинскую область представляли студенты ЮУрГУ — будущий педагог Вадим Багаутдинов и 20-летняя Марина Аксенова. Она учится по направлению «строительство зданий», увлекается велоспортом и сноубордом. По итогам очного этапа Марина стала лучшей по УрФО.

Еще Челябинскую область представлял Вадим Багаутдинов. Фото: Мисс и Мистер Студенчество России

Победа же в этом году досталась студентке из Татарстана Анне Семеновых и Никите Григорову из Ульяновской области.

Победители конкурса среди лучших студентов России в этом году. Фото: Мисс и Мистер Студенчество России

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