В Челябинской области 312 человек заразились коронавирусом

Свежая статистика о зараженных коронавирусом в Челябинской области на 20 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Минздрав обновил статистику зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 20 декабря ведомство зарегистрировало 312 новых случаев заболевания. С начала пандемии диагноз подтвердили 32 727 жителям региона.

За день из больниц выписали 135 пациентов. Общее число выздоровевших составило 20 625 человек.

За сутки погибли 10 пациентов с COVID-19. У четырех женщин (63 года, 79 лет, 69 лет, 80 лет) и двух мужчин (67 лет, 75 лет) новая инфекция стала основной причиной смерти. У четырех погибших были другие заболевания:

— пациентка, 81 год: сахарный диабет, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца;

— пациент, 81 год: гипертоническая болезнь, легочно-сердечная недостаточность;

— пациент, 72 года: сахарный диабет, хроническая обстуркивная болезнь легких;

— пациентка, 85 лет: гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, хроническая сердечная недостаточность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru