Житель Челябинской области угнал машину, чтобы покататься

Полицейские задержали угонщика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Карталинского района завели уголовное дело на 22-летнего жителя села Кизилчилик, укравшего машину у односельчанина. Об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

По словам пострадавшего, он приехал в гости к знакомому, вышел из авто и оставил ключи в замке зажигания. Молодой человек долго думать не стал, быстро запрыгнул в салон Mitsubishi и уехал. После задержания он объяснил, что взял машину для передвижения.

В отношении южноуральца решается вопрос об избрании меры пресечения. За угон (ч.1 ст.166 УК РФ) максимально ему грозит пять лет тюрьмы.

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