В Челябинской области спасли собаку, провалившуюся в заброшенную шахту

Спасатели Челябинской области вытащили собаку из заброшенной шахты. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Житель поселка Слюдорудник Кыштымского городского округа, проходя мимо заброшенной штольни, услышал подозрительные звуки. На улице уже был вечер, поэтому разглядеть, кто их издает было трудно. Увидев темный движущийся силуэт, мужчина решил, что в шахте застрял человек с собакой и вызвал спасателей.

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательной служба на альпинистском снаряжении спустились на глубину 13 метров. Человека внизу не нашли, зато обнаружили скулившего пса.

— Из строп была собрана импровизированная эвакуационная система, с помощью которой собаку смогли поднять на поверхность. Красивый, ухоженный и, судя по ошейнику, домашний пес спокойно выдержал все сложности процедуры подъема, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

После спасения пес уверенно направился домой.

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

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