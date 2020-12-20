Новогодняя ярмарка появится в центре Челябинска

Ярмарка на площади Революции проработает два месяца Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На площади Революции организуют новогоднюю ярмарку. Так в самом центре Челябинска горожане смогут перекусить, купить товары народного творчества и новогодние подарки, также будут доступны культурно-развлекательные услуги. Администрация города уже опубликовала соответствующее распоряжение.

Работать ярмарка будет в течение двух месяцев, с 25 декабря по 20 февраля. МКУ «Городской среде» поручили организовать пять мест для торговли и четыре для культурно-развлекательных услуг, составить план мероприятий, определить порядок и режим работы, обеспечить порядок в радиусе пятидесяти метров, организовать вывоз мусора и, конечно, позаботиться о санитарно-эпидемиологической безопастности во время пандемии коронавируса.

Контролировать выполнение распоряжения будет заммэра по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

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