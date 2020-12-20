В Челябинской области при столкновении грузовика с легковушкой погибла женщина и ребенок

В ДТП погибли два пассажира легковушки. Фото: ГИБДД Челябинской области

Сегодня, 20 декабря, на 19 км автодороги Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым произошла смертельная авария. По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Mazda, выезжая с второстепенной дороги, не уступил грузовику Howo, ехавшему по главной. В результате произошло столкновение, сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинской области.

Два пассажира легковушки, 68-летняя женщина и четырехлетний мальчик, погибли на месте ДТП. Также травмы получил семилетний ребенок. Его доставили в больницу.

— По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — доабвили в региональной ГИБДД.

Фото: ГИБДД Челябинской области

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