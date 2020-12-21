Челябинцы начали получать обещанные Путиным 5 тысяч рублей

Президент распорядился выплатить деньги на минувшей пресс-конференции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня утром челябинцы начали получать выплаты на детей до 7 лет, которые обещал президент Владимир Путин. Жители поделились своей радостью в социальных сетях и рассказали, на что потратят пришедшие 5 тыс. рублей.

— Потратим на новогодний стол. Подарки ребенку уже купили. Сейчас такие цены, что лишние 5 тыс. рублей пригодятся, — рассказала КП-Челябинск Алена.

Скриншот: читатель КП

Многие южноуральцы купили подарки своим детям и решили социальную выплату потратить на себя.

— Заказала себе туфли, — поделилась Светлана. — До этого все ушло на подарки ребенку, а сама себе подарок не сделала.

В некоторых семьях получили больше пяти тысяч рублей, поскольку выплаты рассчитаны на каждого ребенка до 7 лет. Такие суммы уже можно отложить на что-нибудь большое.

— Новогодние подарки для детей решили купить из уже имеющихся сбережений, а социальную выплату отложим на кухонный гарнитур, — рассказала КП-Челябинск Ольга.

Ольга получила 10 тысяч за двух детей

Напомним, на пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин распорядился выплатить 5 тыс. рублей семьям, в которых есть дети до 7 лет. Подавать заявление на получение денег не нужно, они придут автоматически на карту, куда поступали «ковидные» летние выплаты на детей до 16 лет.

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