Группа Райффайзен признана банком года в Центральной и Восточной Европе

Группа Райффайзен признана банком года в регионе Центральная и Восточная Европа (CEE) по версии ведущего отраслевого издания The Banker. Raiffeisen Bank International получает эту награду пятый год подряд. Решение о награждении принимает авторитетное жюри международных экспертов, опираясь на анализ достижений в росте бизнеса, клиентском сервисе и развитии технологий.

— Награда The Banker — значимое подтверждение того, что мы на верном пути в достижении наших стратегических целей. В первую очередь мы ориентируемся на обратную связь клиентов, при этом сравнение с конкурентами — неотъемлемая часть целостной картины. Эта награда — заслуга всей нашей команды в регионе CEE, — отметил Йохан Штробль, глава Группы RBI.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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