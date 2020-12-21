Два молодых чиновника будут ответь за экологию и муниципальные закупки в мэрии Челябинска

Экология — одно из ключевых направлений в Челябинске Фото: Андрей АБРАМОВ

В мэрии Челябинска назначены новые руководители двух управления. Управление муниципальных закупок возглавил 40-летний Артем Колесников. Родился в Кыштыме, в 2005 окончил ЮУрГУ по специальности юриспруденция. Успел поработать в налоговой Озерска, в главном контрольном управлении Челябинской области. В последние годы работал заместителем начальника управления муниципальных закупок.

— У него полное понимание, что происходит в управлении. Надеемся, что не будет вопросов, — отметила глава города Наталья Котова.

Начальником управления экологии и природопользования администрации города Челябинска назначен 33-летний Иван Кинев.

Родился в Красноармейском районе, в 2008 закончил ЧелГУ по специальности юриспруденция. В последние годы работал начальником отдела в управлении ЖКХ.

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