Жители Металлургического района обсудили с Андреем Барышевым вопросы, связанные с капремонтом

В приемную депутата Государственной Думы Андрея Барышева ежедневно поступает множество звонков и обращений от челябинцев. Особую активность проявляют жители Металлургического района. На одной из последних встреч с Андреем Барышевым обсуждались проблемы дома по улице 50 лет ВЛКСМ, связанные с капитальным ремонтом, заменой систем отопления, ремонтом подъездов.

Депутат объяснил жильцам, что, поскольку объем работ достаточно большой, многие из них можно провести только в рамках программы капремонта. Он посоветовал жильцам: вместо того, чтобы платить в фонд регоператора, завести спецсчет и перечислять на него деньги. Народный избранник пообещал помочь в оформлении необходимых документов.

Что касается текущего ремонта подъездов, то буквально через несколько дней после встречи с депутатом управляющая компания приступила к работе и в первую очередь занялась ремонтом лестничных маршей, которые преобразятся уже к Новому году. А в январе в доме появятся и новые пластиковые окна. Жильцы благодарны депутату за помощь и оперативное решение насущных проблем.

В плотном предновогоднем графике Андрей Барышев нашел время и для жителей домов по улице Сталеваров, где из-за постоянных аварий на теплосетях в квартирах холодно, нет горячей воды, перекопаны дворы и нарушено благоустройство. По вопросам внешних сетей уже направлены депутатские запросы в соответствующие инстанции. Вопрос с ремонтом дома также взят на контроль. Теперь у людей появилась надежда, что они не останутся один на один со своими проблемами, и Андрей Барышев поможет навести порядок в родном городке металлургов.