Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства, на 21 декабря в регионе зафиксировано 33 036 случаев COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли еще у 309 южноуральцев, двое из которых — школьники. При этом выздоровели 74 человека, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 20 699 пациентов. Еще 11 140 больных остаются под присмотром врачей.

За прошедшие сутки от коронавируса в Челябинской области умерли 11 человек. Четверо мужчин 60, 66, 70 и 89 лет, а также три женщины 68, 73, 89 лет скончались непосредственно от вируса, а у остальных ковид был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам:

— рак — женщина, 77 лет;

— лейкоз — женщина, 47 лет;

— инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца — мужчина, 69 лет;

— злокачественное новообразование, атеросклероз сосудов — женщина, 87 лет.

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