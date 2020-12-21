В Челябинскую область привезли больше доз вакцины от коронавируса, чем ожидали

Первыми прививку сделают врачи и учителя Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинскую область привезли очередную партию вакцины «Гам-Ковид-Вак». На этот раз в регион поставили еще 1000 доз этого препарата. Всего на Южный Урал поступило 3700 доз, что на 700 больше, чем планировалось изначально. Первыми прививать начнут медицинский персонал, учителей школ и преподавателей вузов, а также полицейских.

Напомним, предыдущая партия вакцины пришла в Челябинскую область ровно неделю назад. Ее распределили по медицинским учреждениям, где специалисты будут делать прививки.

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