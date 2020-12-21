В Челябинске начали конфисковывать елки у нелегальных торговцев

1 января торговцы должны убрать елки и убрать территорию
Фото: Олег ЗОЛОТО
На прошлой неделе в Челябинске начали работу елочные базары. В этом году было сокращено количество разрешенных для торговли мест. Торговцы решили брать нахрапом.
— Даже на законных точках огромное количество хвойных привезли. Надо ограничивать количество и территорию, — рассказал на аппаратном совещании глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов.
Что касается нарушений, на северо-западе пока сделали предупреждение. Зато на ЧТЗ полным ходом выписывали штрафы и конфисковывали елки. Отметим, что на ЧТЗ всего пять легальных точек. Но свято место пусто не бывает.
— Количество несанкционированных елочных базаров превышает количество отведенных мест. Выявлено девять несанкционированных с изъятием и составлением протоколов, — рассказал глава Тракторозаводсткого района Юрий Кузнецов.
Схватились за голову и в Калининском районе: привезли столько елок, что вряд ли успеют продать.
— Попросили, чтобы часть перевезли в другое место и не создавали помехи для транспорта, — рассказал глава Калининского района Сергей Колесник.
В мэрии также напомнили, что 1 января торговцы должны убрать и елки, и обсыпавшиеся иголки. Иначе по весне все остатки хвойных будут на асфальте.
Вот список легальных уличных базаров, утвержденных администрацией города. Власти указали не только адреса, но и с какой стороны дома искать базар — точно не заблудитесь в трех соснах.
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